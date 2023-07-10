В Екатеринбурге завершилось строительство нового общежития УрФУ

Фото: Пресс-служба УрФУ

В Екатеринбурге завершилось строительство нового 16-этажного общежития Уральского федерального университета. С 1 сентября там будут проживать 1328 студентов и аспирантов, а с 10 июля там будут проживать 300 иностранных студентов. В торжественной церемонии открытия общежития принял участие глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Фото: Пресс-служба УрФУ

- УрФУ в последние годы динамично развивается, очень активно обновляется материально-техническая база, инфраструктура, - отметил Валерий Фальков.

На всех этажах общежития размещены прачечные со стиральными машинами, сушилками, гладильными досками. Кроме того, для проживающих организованы специальные комнаты, где ребята смогут проводить досуг. Первый этаж полностью приспособлен для проживания студентов-инвалидов.

-Здесь есть все, чтобы вы нормально жили и хорошо учились, - заявил на открытии ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Фото: Пресс-служба УрФУ

В конце церемонии лидеру союза студентов УрФУ отдали символический ключ от общежития.