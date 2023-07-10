В Екатеринбурге в ДТП пострадал 15-летний подросток

Фото: МВД России по городу Екатеринбургу

Утром 10 июля в Екатеринбурге на улице Шварца произошло ДТП, в котором пострадал подросток. По предварительной информации, водитель автомобиля "Kia Rio" двигаясь недалеко от 232 дома на улице Белинского, наехал на подростка на самокате. 15-летний мальчик взял в прокат самокат и решил не спускаться в подземный переход, а пересечь дорогу в неустановленном месте. За рулем автомобиля “Kia Rio” находился мужчина с 10-летним стажем вождения.

Инцидент произошел на улице Шварца

-Мальчик 15 лет, с травмой ноги доставлен в больницу, - сообщили в МВД города.

Мать мальчика рассказала полицейским, что он был в гостях и отпросился погулять. Во время прогулки он решил взять в прокат самокат. Когда ему понадобилось переехать на другую сторону улицы он решил не спускаться в подземный переход и проехать по дороге, но его сбил автомобиль.