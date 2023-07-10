Специалист раскрыла секрет здорового сна Фото: Евгения ГУСЕВА

Не стоит ставить будильник на 5–10 минут раньше пробуждения, поскольку это вредит здоровью, передает NEWS.ru слова психолога Анжелики Полина. Оказывается, Нам не стоит ставить будильник на 5–10 минут раньше пробуждения - это вредит здоровью

- Обычно привычка возникает в молодости, когда перестраиваются наши внутренние биологические ритмы и вместе с тем часто меняется ранее привычный распорядок дня. Априори многие из нас считают, что вставать не спеша полезно. Но врачи уверены в обратном. По их мнению, от «досыпов» по 5–10 минут куда больше вреда, чем пользы, - рассказала специалист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге простились с 6-летним Далером, найденным мертвым в гараже (подробнее)

«Я немножечко не при делах»: бизнесмен рассказал о водомате, из-за которого 15-летнего подростка убило током (подробнее)

В Екатеринбурге начнут судить полицейского, который проигнорировал пять вызовов к мужчине, забитому южанином (подробнее)

«Ему делали замечания»: репетитор, обвиненный в педофилии, знакомился с детьми в библиотеках (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru