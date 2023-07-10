В Свердловской области Алихан Смаилов примет участие в мероприятиях международной промышленной выставки ИННОПРОМ, а также в открытии Генерального консульства Республики Казахстан в Екатеринбурге Фото: ДИП

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев июля встретил в аэропорту Кольцово премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

В этом году страной-партенером вытсавки стала Республика Беларусь. ИННОПРОМ был открыт выступлением премьер-министра России Михаила Мишустина, отмечает ФедералПресс.

- На протяжении 13 лет выставка проходит в Екатеринбурге, крупном индустриальном центре Урала. Это очень важная площадка для обмена мнениями и лучшими практиками. Мы видим, что интерес к российской экономике не только сохраняется, но и растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать нас от систем финансовых расчетов и логистических цепочек. Здесь представлены компании из 35 стран мира. Страной-партнером стала Белоруссия - наш ближайший союзник и добрый сосед. Вместе мы строим союзное государство, - заявил Михаил Мишустин.

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