В Екатеринбурге в массовой аварии с самосвалом пострадала женщина

Авария случилась на перекрестке улиц Куйбывшева – Белинского. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге самосвал угодил в аварию сразу с тремя автомобилями. В ДТП пострадала 38-летняя женщина. Об этом «КП-Екатеригбург» сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария случилась на перекрестке улиц Куйбывшева – Белинского. В нее попали самосвал и три легковушки. 38-летняя женщина-водитель красной Hyundai Getz получила различные травмы и госпитализирована. ДТП частично парализовало движение.

ДТП частично парализовало движение. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- Пострадавшую увезли в городскую клиническую больницу №36 с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана затылка, - рассказали в ГИБДД.

38-летняя женщина-водитель красной Hyundai Getz получила различные травмы. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Ранее в Екатеринбурге на улице Восстания иномарка сбила 12-летнюю школьницу. Mercedes-Benz, двигавшаяся по улице Бакинских Комиссаров на перекрестке с улицей Восстания стала поворачивать налево и сбила 12-летнюю девочку. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

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