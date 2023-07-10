Мишустин назвал Белоруссию «добрым соседом»

Михаил Мишустин выступил в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 июля в день открытия международной промышленной выставки ИННОПРОМ 2023 в Екатеринбурге здесь выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом с места событий передает корреспондент «КП-Екатеринбург».

В своем выступлении российский премьер рассказал о росте интереса к отечественной экономике.

- Мы видим, что интерес к российской экономике не только сохраняется, но и растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать нас от систем финансовых расчетов и логистических цепочек. Здесь представлены компании из 35 стран мира. Страной партнером стала Белоруссия - наш ближайший союзник и добрый сосед. Вместе мы строим Союзное государство, - заявил Михаил Мишустин.

Также, по словам российского премьера, главной задачей сегодня является повышение устойчивости производственной сферы в новых условиях.

Отметим, что Белоруссия в 2023 году является страной-партнером на выставке ИННОПРОМ.