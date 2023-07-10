Жители Каменска-Уральского остались без холодной воды в жару

Водоснабжение планируют вернуть к 17:00 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В жару жители Каменска-Уралького лишились холодной воды. С такой проблемой столкнулись жильцы 235 домов в частном секторе Северного. Об этом в мэрии города сообщили порталу KU66.RU.

Причиной массового отключения холодной воды стала утечка на квартальном трубопроводе, диаметр которой достигает 300 миллиметров. Накануне в 10:00 вода пропала на улицах Кузнецова, Озерная, 16-й Годовщины Октября, Второй Пятилетки, Ударников, Карла Либкнехта, Прокатчиков, Допризывников, Свободного Труда, Металлургов, Лескова и Культурная.

На данный момент водоканал пытается устранить неполадку. Возобновить подачу планируют к 17:00.

Ранее, в январе 2023 года, в Екатеринбурге в нескольких районах города пропала горячая и холодная вода. Причиной тому стала коммунальная авария. Устранить проблему удалось оперативно.

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