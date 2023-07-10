ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 2011 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

За год объемы выпуска в машиностроительном комплексе выросли почти в полтора раза. Об этом заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии на открытии ИННОПРОМА в Екатеринбурге.

- Главным драйвером экономического роста остается машиностроительный комплекс. Выпуск продукции по итогам мая вырос почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Ускорился рост в металлургии, в химическом комплексе. Важная задача в ближайшее время - повышение устойчивости производственной сферы в новых условиях.

Напомним, что в этом году страной-партнером ИННОПРОМА стала Республика Беларусь. Кроме этого среди VIP-гостей выставки мэр Москвы Сергей Собянин.