Березовую рощу под Нижним Тагилом закроют для автомобилистов

Жители поселка жаловались на автолюбителей устно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В поселке Первомайский под Нижним Тагилом запретят проезжать автомобилям. Причиной тому стало то, что водители портят объекты благоустройства. Об этом сообщил глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников порталу ТагилСити.

Все это время проблема была в воротах, которые не закрываются. Однако до этого жители поселка жаловались на автолюбителей только устно, обращений в администрацию ГГО не поступало.

- Проезд автомобилей в Березовую рощу осуществляется через ворота у Первомайского дома культуры, которые в настоящее время не закрываются. Директору Первомайского Дома культуры Костоусову В.Г. рекомендовано привести их в исправное состояние и закрывать по окончании рабочего дня, - сообщил Дмитрий Летников.

Информацию о проблеме передали участковому полицейского отдела №1 в Нижнем Тагиле.

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