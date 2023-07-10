Футболист уже идет на поправку Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Новичок ФК «Урал» Итало был экстренно прооперирован в ГКБ № 40 Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе команды, у бразильца случился приступ аппендицита. Центральный защитник вернется в строй через 3-4 недели.

- Операция прошла успешно. Это было лапароскопическое вмешательство, которое подразумевает минимальный разрез и быструю реабилитацию. Защитник шлёт вам большой привет и уже идет на поправку, - сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, что 21-летний футболист перешел в екатеринбургский клуб из португальской команды «Санта-Клара».