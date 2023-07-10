В Екатеринбурге почти три недели ищут мужчину, который ушел в магазин

В день исчезновения Вячеслав Москвин был одет в темно-синий спортивный костюм. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге в СНТ «Росинка» почти три недели ищут мужчину, который ушел в магазин. О местонахождении 50-летнего Вячеслава Москвина ничего неизвестно с 14 июня. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Родственники к нам обратились только сейчас, до этого они его искали своими силами совместно с полицией. Мужчина ушел в магазин и домой не вернулся, - рассказали «КП-Екатеринбург» волонтеры.

Мужчина ростом 171 сантиметр, нормального телосложения, глаза серо-зеленого цвета, а волосы темно-русые. В день исчезновения Вячеслав Москвин был одет в темно-синий спортивный костюм, а на ногах у него были обуты черные кроссовки.

Сейчас поиски мужчины ведут волонтеры и сотрудники МВД. Если вам известно, где может находится Вячеслав Москвин, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Юлии по номеру 89536018076. Также вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

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