Министр здравоохранения России прибыл в Екатеринбург

Вскоре министр прибудет на промышленную выставку ИННОПРОМ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Министр здравоохранения России посетил Центральную городскую клиническую больницу №3 в Екатеринбурге. Михаил Мурашко проверил работу учреждения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.
- В регистратуре министру продемонстрировали «электронную очередь» и расписание врачей, запись на прием через информационную систему «АИС МИР», электронную карту пациента, проверку медицинского полиса. Министр ознакомился с работой Центра амбулаторной онкологической помощи, - пояснили в министерстве.
Вскоре министр прибудет на промышленную выставку ИННОПРОМ, которая проходит в «Екатеринбург – ЭКСПО». Мероприятие будет проходить с 10 по 13 июля.
Ранее в Екатеринбурге прилетели премьер-министр России Михаил Мишустин, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Все они посетят промышленную выставку.
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