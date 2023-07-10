Премьер-министр России прибыл в Екатеринбург

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург. Политик посетит промышленную выставку ИННОРОМ – 2023, которая стартовала 10 июля в «Екатеринбург – ЭКСПО». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства России.

В ходе рабочей поездки к Михаилу Мишустину присоединятся премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Вместе они осмотрят ИННОПРОМ, а также примут участие в стратегической сессии.

- В 2023 году Белоруссия выступает страной – партнером выставки «Иннопром-2023». Ее национальный стенд занимает на выставке площадь в 3 тысяч квадратных метров, где будут представлены 130 белорусских предприятий и более чем 430 экспонатов, - пояснили в правительстве.

Напомним, промышленная выставка продлится до 13 июля. В 2023 году темой ИННОПРОМа стало «Устойчивое производство: стратегии обновления». Помимо этого, в период промышленной выставке пройдет VII Российско-Китайское ЭКСПО.

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