В Екатеринбурге обстреляли многоквартирный дом

Потерпевшие обратились за помощью в полицию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге обстреляли многоквартирный жилой дом в Академическом. Пули попали в окна нескольких квартир. Инцидент произошел в дома на улице Широкореченская, 47. Об этом сообщает портал Е1.

- Соседка услышала хлопок, потом увидела след от пули на стекле. Обстреляли окна на всех пяти этажах, - рассказала жительница дома.

Жильцы дома уверены, что стреляли из соседней многоэтажки. Потерпевшие обратились за помощью в органы. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий по данному инциденту у городской полиции.

- Данная информация зарегистрирована в отделе полиции № 8 УМВД России по городу Екатеринбургу, проводятся проверочные мероприятия, - сообщили в пресс-группе УМВД по городу.

В Екатеринбурге обстреляли многоэтажку. В одну из квартир ЖК «Монблан» прилетела пуля. Выяснилось, что с подобной ситуацией жильцы жилого комплекса сталкиваются не первый раз. На этот раз обстреляли окна квартиры на восьмом этаже.

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