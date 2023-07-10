На открытие в Екатеринбург прибыл премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов Фото: Ольга ЮШКОВА

В Екатеринбурге открылось Генеральное консульство Республики Казахстан. Торжественное событие прошло 10 июля. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

На открытие в Екатеринбург прибыл премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Его встретил губернатор региона Евгений Куйвашев. Открытие консульства позволит странам налаживать партнерские связи.

Торжественное событие прошло 10 июля Фото: Ольга ЮШКОВА

- Хочу отметить, что сейчас практически нет такой сферы, в который бы не взаимодействовали наши страны. Надо подчеркнуть, что 10 лет назад именно в Екатеринбурге президенты наших стран подписали договор о добрососедстве и союзничестве в 21 веке, на прочном фундаменте которого мы и продолжаем расширять наше стратегическое партнерство, – отметил Алихан Смаилов.

Генеральным консулом Республики Казахстан в Екатеринбурге стал Жарас Мамутбеков. Он будет выполнять свои обязанности в пределах округа. А именно в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае.

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