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НовостиОбщество10 июля 2023 7:40

Школьников Ноябрьска отправили в Калининградскую область

Поездкой ребят наградили за победу в городском фестивале
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Школьников отправили в самый западный регион России

Школьников отправили в самый западный регион России

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ученики школы №3 в Ноябрьске, победившие в городском фестивале, прошедшем в формате игры «Что? Где? Когда?», получили в качестве награды поездку в Калининградскую область. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Такой приз победители городского фестиваля для школьников получают третий год подряд.

- В 2023 году лучшими опять стали участники команды школы №3 под названием «ИКаЭс», - рассказывает мэр Ноябрьска Алексей Романов.

В Калининградской области ямальские школьники посмотрели Танцующий лес на Куршской косе, посетили Калининград и Зеленоградск, а также съездили в поселки, где добывают янтарь.