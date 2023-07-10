Все действующие пожары были зафиксированы вечером 9 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области действуют 29 лесных пожаров. Их общая площадь достигает 3034 гектаров. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

В правительстве региона сообщают, что за минувшие выходные, 8-9 июля, спасателям удалось потушить 17 пожаров, которые распространились на 2,5 тысячи гектаров. Все действующие пожары были зафиксированы вечером 9 июля. Пока что вводить режим ЧС не планируется.

Напомним, что на Средний Урал надвигается непогода. О ней свердловчан предупредило МЧС. С 9 по 11 июля в Свердловской области местами ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер скоростью до 27 метров в секунду.

- В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей.

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