Кольцовский тракт встал в большую пробку в связи с проведением ИННОПРОМа

Толпы людей скопились у «Екатеринбург – Экспо» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кольцовский тракт встал в большую пробку из-за проведения ИННОПРОМа – 2023. Горожане и гости города съезжаются к «Екатеринбург – Экспо». У самого выставочного центра также скопились очереди из желающих посетить промышленную выставку.

У въезда к «Экспо» досматривают все автомобили. Полицейские пристально следят за безопасностью мероприятия.

- Пробка растянулась по Кольцовскому тракту. Очевидно, что причиной тому стал ИННОПРОМ. Некоторые люди даже машины бросают и пешком идут. В основном затор из-за того, что все машины проверяют полицейские, - поделилась с «КП-Екатеринбург» горожанка.

Напомним, ИННОПРОМ стартовал в столице Среднего Урала 10 июля. Он продлится до 13 июля. Страной-партнером в 2023 году стала Беларусь. В связи с этим в Екатеринбург прибыл премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

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