Новый дом - новый бизнес: как открыть свое дело в ЖК

Жители современных новостроек привыкли, что все необходимое есть в шаговой доступности от подъезда. Вышел на улицу, повернул за угол и тут - продуктовый, аптека, пекарня и салон красоты. Новые ЖК строятся именно так - с прицелом на комфорт клиента, поэтому девелоперы щедро отдают первые этажи под коммерцию.

Выгода для бизнеса очевидна. Во-первых, гарантированный пешеходный трафик, который будет только расти по мере сдачи новых домов и заселения жильцов. Во-вторых, инвестиционная привлекательность. Как и квартиры помещения для бизнеса растут в цене по мере готовности ЖК.

Так, в проектах федерального застройщика «Страна Девелопмент» прибыль от коммерческих помещений в среднем приносит 11,5% годовых, а удорожание составляет до 25%. Купив помещение сегодня за 5 130 000 рублей, через год его можно продать за 6 412 500, через два уже за 8 015 625. Но по статистике 90% покупателей берут «квадраты» для бизнеса для сдачи в аренду.

В Екатеринбурге стартовали продажи коммерческих помещений в новом жилом комплексе «Сибирский сад». Это микрорайон, который станет точкой притяжения для горожан и гостей столицы Урала. Он расположен в восточной части города, на Сибирском тракте, всего в 15 минутах от центра. Здесь появится большой пешеходный бульвар с зелеными зонами для отдыха, спортивными и игровыми площадками.

В новых микрорайонах все строится с нуля. Коммерция в том числе. Поэтому уровень конкуренции минимальный. У собственников и арендаторов коммерческих помещений есть возможность первыми открыть свой бизнес в перспективном месте с формирующейся инфраструктурой.

Плюсы коммерческих помещений в «Сибирском саде»:

- Хороший пешеходный трафик. У компании большой процент проданных квартир с ремонтом и меблировкой, поэтому часть жильцов начнет жить в ЖК сразу после ввода.

- Первая линия с отдельным безбарьерным входом. Вас увидят сразу и попасть смогут все без исключений.

- Свободные планировки и высокие потолки. Минимум перегородок позволяет обустроить помещение с учетом специфики любого бизнеса. Площади отлично подойдут под кофейню, салон красоты, аптеку, магазин или обучающий центр

- Панорамное остекление. Окна-витрины привлекают внимание и дают хороший обзор для пешеходного трафика. Благодаря большим окнам удается визуально увеличить внутреннее пространство. В помещение проникает много естественного света.

В ЖК «Сибирский сад» будет проживать почти 6,5 тыс. человек. Как правило, на это количество человек необходимо: 6-7 продуктовых магазинов, 5-6 салонов красоты, 2 магазина с детскими товарами, 1-2 аптеки. Учитывая, что территория комплекса станет также местом для отдыха и встреч с близкими здесь появятся кафе, пекарни, булочные и ресторанчики. В большинстве ЖК, которые строит «Страна» открываются медицинские центры, школы дополнительного образования, фитнес-клубы и пункты выдачи.

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