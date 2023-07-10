У Анастасии остался маленький сын Фото: соцсети

Житель Буланаша Владимир Евдокимов написал обращение к своей супруге, которую нашли мертвой в лесу. Анастасию искали почти три недели, девушка пропала после семейной ссоры.

- Любимая прости меня, что вовремя не прислушался к тебе. Прости меня за все. Помню! Люблю! Скорблю! – написал Владимир.

Ранее в полиции рассказали, что тело Анастасии опознали по татуировкам. Труп находился у черемухи.

- Девушка находилась у черемухи, внешние признаки криминала отсутствуют. В связи с этим обстоятельствам поисковые мероприятия прекращены. Искренние соболезнования родным и близким Анастасии, - рассказывал пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.

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