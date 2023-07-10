В Екатеринбург прилетел премьер-министр Казахстана

Алихан Смаилов прилетел в Кольцово 9 июля. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбург прибыл премьер-министр Казахстана. Алихан Смаилов прилетел в Кольцово 9 июля. Его встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Премьер-министр Казахстана примет участие в промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет с 10 по 13 июля. Помимо этого, Алихан Смаилов откроет Генеральное консульство Республики Казахстан в Екатеринбурге.

- Площадь экспозиции Казахстана – порядка тысячи квадратных метров. Представители государства представят потенциал страны в сфере химической промышленности, металлургии, автомобилестроения и других отраслях, - сообщили в свердловском правительстве.

В ИННОПРОМе примут участие представители казахстанской делегации. В частности планируется провести мероприятие, посвященное промышленной кооперации России и Казахстана.

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