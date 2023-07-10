В Екатеринбурге стартовал первый день ИННОПРОМа

Рядом с «Екатеринбург-Экспо» уже скопились пробки из автомобилей и очереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начался первый день ИННОПРОМа, страной-партнером которого в 2023 году стала Беларусь. Промышленная выставка пройдет с 10 по 13 июля. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Рядом с «Екатеринбург-Экспо» уже скопились пробки из автомобилей и очереди. Часть гостей добирается до выставки на бесплатном автобусе, который курсирует от остановки «Станция метро «Ботаническая»» и обратно.

- ИННОПРОМ совместный со страной-партнером Республикой Беларусь должен дать дополнительный импульс для развития нашего сотрудничества в промышленной сфере, выхода их на совершенно новый уровень. Мы ожидаем большое количество гостей. И у нас масса идей по развитию не только экономики, но социального сотрудничества, туризма, культурного взаимодействия, – отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В 2023 году темой ИННОПРОМа стало «Устойчивое производство: стратегии обновления». Помимо этого, в период промышленной выставки пройдет VII Российско-Китайское ЭКСПО.

Ожидается, что в этом году выставку посетят больше 50 тысяч гостей. В их числе глава правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru