Встреча политиков состоялась 9 июля. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбург прибыл премьер-министр Беларуси. Роман Головченко встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Встреча политиков состоялась 9 июля, в преддверье ИННОПРОМа. На промышленной выставке Беларусь выступает в качестве страны-партнера.

- Объем нашего сотрудничества со Свердловской областью может являться примером того, как можно выстраивать сбалансированные и динамичные отношения с регионами. У нас очень сбалансированные торгово-экономические потоки, у нас очень хорошая динамика наблюдается, она идет в рост, и работа выстроена по многим направлениям, – отметил премьер-министр Беларуси.

На данный момент рассматриваются несколько перспектив по сотрудничеству. Среди них – авиастроение, поставки троллейбусов и открытие магазина, который станет аналогом IKEA. Главой уральского региона уже даны поручения по проработке вопроса.

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