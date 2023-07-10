В Верхней Пышме десятые сутки ищут 39-летнего мужчину

Неизвестно во что был одет мужчина в день исчезновения. Фото: «ЛизаАлерт»

В Верхней Пышме стартовали поиски 39-летенго мужчины, пропавшего в конце прошлого месяца. О местонахождении Павла Башарова неизвестно с 30 июня. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, - рассказали волонтеры.

К сожалению, не известно во что был одет мужчина в день исчезновения. Сейчас его поисками занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находится Павел Башаров, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Людмиле по номеру 89045447224. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратится в полицию, набрав 112.

Ранее в Свердловской области нашли тело молодой мамы. 18-летнюю Анастасию Евдокимову обнаружили мертвой в лесу. У девушки остался двухгодовалый сын и муж. Внешние признаки криминала отсутствуют.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru