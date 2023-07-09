На улице Восстания иномарка сбила 12-летнюю школьницу

Авария произошла примерно в 18.00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В седьмом часу вечера на улице Восстания в Екатеринбурге произошла авария. Иномарка «Мерседес Бенц», двигавшаяся по улице Бакинских Комиссаров на перекрестке с улицей Восстания стала поворачивать налево и сбила 12-летнюю девочку. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

- Автоинспекторами установлено, что за рулем автомобиля «Мерседес Бенц» находился 25-летний мужчина, имеющий стаж вождения пять лет, - сообщают в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД по Екатеринбургу. - Мужчина пояснил, что при проезде перекрестка он не заметил пешехода из-за слепящего солнца, в результате чего допустил наезд на ребенка.

Школьницу увезли в больницу с ушибами головы, сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.