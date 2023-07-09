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НовостиОбщество9 июля 2023 17:02

Беларусь планирует открыть в Свердловской области «аналог ИКЕА»

Белорусская сторона выступила с инициативой открытия на Урале магазинов «Да Дому»
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Губернатор Свердловской области и премьер-министр Республики Беларусь провели рабочую встречу накануне выставки ИННОПРОМ Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области и премьер-министр Республики Беларусь провели рабочую встречу накануне выставки ИННОПРОМ Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В понедельник, 10 июля, в Екатеринбурге открывается международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Страной-партнером в этом году стала Республика Беларусь. В воскресенье, за день до открытия выставки, в Свердловскую область прибыл премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел с ним рабочую встречу. Они обсудили, как еще могут сотрудничать Средний Урал и Беларусь. Один из вариантов — в Свердловской области может открыться сеть магазинов, которую называют «аналогом ИКЕА», ушедшей с российского рынка.

- Белорусская сторона выступила с инициативой открытия в Свердловской области магазинов «Да Дому» – это аналог ушедшим с рынка зарубежным сетям, продающим одежду и товары для дома, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Также одним из перспективных направлений сотрудничества, по словам Романа Головченко, может стать авиастроение. Помимо этого Беларусь продолжит поставлять в Екатеринбург троллейбусы. Столица Урала уже получила 18 машин.