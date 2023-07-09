На улице Березовой из-за сухой травы начался крупный пожар - загорелись два частных дома

Огонь распространился на площадь в 800 квадратных метров Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com/incekb

В воскресенье, 9 июля, над улицей Березовой в Екатеринбурге стал подниматься черный дым. Густое облако было заметно из многих районов города. Как оказалось, там начался сильный пожар.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны в 18.40, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили что горят два частных дома.

При этом по сухой растительности пламя быстро распространилось на площадь в 800 квадратных метров, захватив хозяйственные постройки. На место ЧП выехали 39 сотрудников МЧС и 11 машин спецтехники.

- В 21.46 огнеборцы ликвидировали открытое горение, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области