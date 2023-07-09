В Екатеринбурге 4000 верующих приняли участие в праздновании Дня Тихвинской иконы Божьей Матери

Возглавил Божественную литургию митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Фото: Фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге в воскресенье, 9 июля, прошло празднование Дня Тихвинской иконы Божьей Матери. В нем приняли участие около 4000 верующих. Праздничные богослужения прошли при поддержке Фонда святой Екатерины.

- С этой иконой связаны само благословление Девы Марии и покров ее над русской землей, - рассказал отец Артемий Владимиров, прибывший на празднование из Москвы. - Через нее, как через окно, лучи любви, мира, света распространяются не только на Екатеринбург, но и на города малого Урала.

В праздновании приняли участие около 4000 верующих Фото: Фонд святой Екатерины

Согласно преданию, икона была написана в Иерусалиме. В V веке ее перевезли в Константинополь. А в конце XIV века она вдруг исчезла из храма и явилась над водами Ладожского озера в лучезарном свете.

Икона считается символом становления Русского централизованного государства. К празднику сестры Ново-Тихвинского монастыря выпустили и подарили прихожанам 4000 книг, посвященных канонизированному русскому офицеру Илье Татищеву. Он был убит большевиками в Екатеринбурге вместе с князем Василием Долгоруким.