На Свердловскую область надвигаются ливни с градом и шквалистым ветром

С 9 по 11 июля в Свердловской области местами ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники МЧС выступили с предупреждением. С 9 по 11 июля в Свердловской области местами ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер скоростью до 27 метров в секунду.

- В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей.

Также сильный ветер может привести к пожарам. Поэтому с огнем на улице в ближайшее время надо быть очень осторожным.

- Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, - напоминают в МЧС. - Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.

О возникновении ЧП можно сообщить в МЧС по номеру «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112».