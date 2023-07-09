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НовостиПроисшествия9 июля 2023 8:36

На улице Сулимова загорелась квартира в девятиэтажном доме

К месту ЧП выезжали три пожарные машины
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 10 человек личного состава Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com/incekb

В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 10 человек личного состава Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com/incekb

В воскресенье утром, примерно в 09.46, на улице Сулимова в девятиэтажном доме №23 начался пожар. Пламя вспыхнуло в одной из квартир на пятом этаже.

- На площади в два квадратных метра повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на пятом этаже муниципального девятиэтажного жилого дома, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 10 человек личного состава. Пожар потушен в течение пяти минут.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал.