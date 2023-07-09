«Песняры» исполнили любимую песню Владимира Мулявина у его памятника рядом с ККТ «Космос»

У памятника Владимиру Мулявину артисты исполнили песню «А ў полі вярба» Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

У ККТ «Космос» в воскресенье, 9 июля, утром можно было услышать, как поют «Песняры». Исполнители белорусского ансамбля специально приехали, чтобы возложить цветы к памятнику основателю коллектива Владимира Мулявина.

- У памятника артисты исполнили песню «А ў полі вярба», - рассказывают в департаменте информационной политики Свердловской области. - По словам художественного руководителя ансамбля «Песняры» Романа Козырева, эту композицию особенно любил Владимир Мулявин.

В Екатеринбург, кстати, «Песняры» приехали не просто так. Белоруссия в этом году стала страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в столице Урала с 10 по 13 июля. В воскресенье, 9 июля, «Песняры» выступят на сцене фестиваля «От всего сердца», приуроченного к выставке.