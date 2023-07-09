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НовостиОбщество9 июля 2023 6:14

Во вторник в Екатеринбурге потеплеет до +38 градусов

В понедельник столбики термометров покажут до +37
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В такую погоду зонтик надо брать, чтобы спрятаться от яркого солнца

В такую погоду зонтик надо брать, чтобы спрятаться от яркого солнца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая рабочая неделя обещает быть очень жаркой. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 10 июля, в Екатеринбурге столбики термометров ночью покажут +18...+20 градусов, а днем +35...+37. Осадков не ожидается. Хотя облачность будет переменная, так что хоть изредка тень на землю падать будет. Во вторник, 11 июля, воздух прогреется еще сильнее.

- Температура воздуха ночью +19...+21 градус, днем +36...+38 градусов, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». - Ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков.

К слову, сильного ветра ждать не стоит. В понедельник и вторник он будет южный со скоростью 3-8 метров в секунду.