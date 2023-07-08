Мероприятия по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на береговых зонах водоемов сотрудниками УМВД Екатеринбурга на протяжении всех выходных будут продолжены Фото: УМВД

В Академическом полиция провела рейд у водоема. Как рассказали в УМВД, сотрудники ПДН отдела полиции № 4 напомнили гражданам о мерах по обеспечению безопасности детей во время летних каникул, а также об ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

- В настоящее время установилась жаркая погода, в связи с чем жители города больше времени проводят вблизи рек совместно со своими детьми, - пояснили в УМВД.

Напомним, что в Свердловской области только пять пляжей признали безопасными. В их числе:

городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске;

- пляж базы отдыха «Прометей» в Сысертском городском округе на берегу Верхнесысертского пруда;

- пляж Билимбаевского пруда;

- пляж базы отдыха «Кемпинг» в Первоуральском городском округе;

- пляж Ленtвского водохранилища в Горноуральском городском округе;

С начала купального сезона на водоемах в Свердловской области п утонули 27 человек, из них трое детей.

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