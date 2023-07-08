Анастасию опознали по татуировкам Фото: соцсети

Тело пропавшей Анастасии Евдокимовой обнаружили у черемухи. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Тело Анастасии обнаружил полицейский кинолог, капитан Алексей Коломеец и его верная помощница собака породы немецкая овчарка Элизабет. Девушка находилась у черемухи, внешние признаки криминала отсутствуют. В связи с этим обстоятельствам поисковые мероприятия прекращены. Искренние соболезнования родным и близким Анастасии, - отметил полковник Горелых.

Мать Анастасии заявила, что ей ничего не сообщали из полиции.

- Откуда у вас такая информация?! Они даже мне ничего не говорят, - сказала мать девушки. Напомним, что Анастасия пропала 21 июня после ссоры с мужем. У девушки остался двухлетний сын.

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