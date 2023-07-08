В Екатеринбурге арестанту несли деньги и телефон в лаваше с сыром

Арестанту несли телефон и сим-карту Фото: Иван МАКЕЕВ

Арестанту из СИЗО № 5 пытались пронести деньги и телефон в лаваше с сыром. Как рассказали в пресс-службе свердловского управления ФСИН, 7 июля в ходе отработки оперативной информации сотрудниками управления собственной безопасности были найдены телефон и деньги в посылке для задержанного.

- Обнаружены и изъяты один сотовый телефон, одна сим-карта, одно зарядное устройство и 5000 рублей. Незаконные предметы были ухищренным способом в лаваше и сыре, - сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.

Имя арестанта, которому принесли посылку, не разглашается

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