Дело об убийстве сотрудницы полиции в Нижних Сергах станет бесфигурнтным

У сотрудницы службы участковых осталось двое маленьких детей Фото: соцсети

Уголовное дело об убийстве (105 УК) сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой в Нижних Сергах станет бесфигурнтным. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что в ближайшее время статус обвиняемого будет снят с бывшего опекаемого женщины Анатолия Хлызова.

В конце апреля 2022 года тело сотрудницы полиции, находящейся в декрете по уходу за ребенком, нашли на берегу Бисерти в поселке Первомайский. На теле Эльвиры были множественные синяки и переломы. По горячим следам был задержан Анатолий, который был с убитой в ту роковую ночь. Позже он сообщит о нападении мужчины в черной маске.

- Статус обвиняемого с Анатолия не снимали. Но вряд ли все идет к тому, что уголовное дело в отношении Хлызова будет направлено в суд. О ходе следствия нам не сообщают, - объяснял ранее адвокат Александр Бушуев.

В конце 2021 года Эльвира жаловалась родственникам на побои. В ноябре того года старший лейтенант полиции сняла на видео свое изувеченное лицо. Эти кадры есть в распоряжении «КП».

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать ситуацию. Сейчас расследованием убийства занимается первый отдел по особо важным делам следственного управления.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru