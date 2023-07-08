Глава СК призвал наказать мигрантов, устроивших драку в центре Екатеринбурга

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Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нападения мигрантов на автомобилистов в Екатеринбурге. Накануне выходцы из Средней Азии устроили потасовку на улице 8 Марта в центре города. Известно, что гастарбайтеры двигались по встречной полосе.

- В результате между ними и одним из водителей произошел конфликт. Толпа мигрантов избила мужчину и его пассажира, сопровождая свои действия угрозами убийством. В СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка, - сообщили в СК России.

Напомним, что накануне стало известно о скандале в региональном управлении ГИБДД. По данным «КП-Екатеринбург», командира спецбатальона поймали на прослушке сотрудницы.

Ранее мы рассказывали о трагедии в Верхней Пышме, где был убит 63-летний бизнесмен Сергей Лухманов. Предположительно, его застрелил бывший муж возлюбленной.