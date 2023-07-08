Опекун Далера, обвиняемая в убийстве, осталась без поддержки любимого человека

Наумовой грозит до 20 лет заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать Вероники Наумовой отказалась приезжать в Екатеринбург, чтобы выступить в Свердловском областном суде на рассмотрении апелляции на арест 34-летней опекунши. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

30 июня Чкаловский суд арестовал Веронику Наумову на два месяца. Но женщина не согласна с такой суровой мерой пресечения.

- Мать Вероники собиралась приехать, но в итоге отказалась от этой идеи. Позиция ее мужа Александра также остается непонятной. Возможно, в суде никто не захочет выступать в защиту Наумовой, - рассказал инсайдер.

Веронике Наумовой предъявлено обвинение по трем статьям: пункт «в» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего», по части 2 статьи 159 УК «Мошенничество», а также части 2 статьи 117 УК «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица». Расследованием уголовного дела займется третий отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области.

Кроме этого обвинение в халатности предъявили специалисту управления органов опеки и попечительства. А заведующей садиком, куда ходил Далер, предъявлено обвинение в превышении полномочий. Следствие полагает, что женщина видела побои на теле ребенка, но не предприняла мер.

Напомним, что утром 26 июня Вероника Наумова сообщила в полицию о пропаже мальчика. При этом женщина утверждала, что ребенок мог сбежать «послушав воображаемого друга Костю».

По данным «КП-Екатеринбург», в ночь на 29 июня Наумова не под протокол сообщила сыщикам о том, что у ее семьи есть арендованный гараж на улице Дорожной. Там труп мальчика нашли в спортивной сумке. По предварительной версии, опекун Вероника Наумова забила мальчика 3 декабря и спрятала тело.

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