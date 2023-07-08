На складе провели дезинфекцию и каждый час обрабатывают все поверхности специальными средствами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе Ozon прокомментировали ситуацию с распределительным центром в Екатеринбурге, где произошла вспышка менингококковой инфекции. Врачи осмотрели более 1000 человек на складе в Кольцово и вакцинировали от менингококка уже 660 работников склада. Отмечается, что семьи погибших сотрудников получат компенсацию.

- На складе провели дезинфекцию и каждый час обрабатывают все поверхности специальными средствами. Если у сотрудников есть признаки простуды, к работе не допускают, - сообщили в компании.

Напомним, что в конце июня скончалась 46-летняя сотрудница склада Анна. Через четыре дня в больнице Сысерти умер 21-летний Кирилл Кугенев.

Перед смертью тело Кирилла покрылось красными пятнами, которые очень характеры для менингококка.

- Вот эти «звездочки» указывают на инфекцию. Капилляры лопаются. Врач, который его осматривал в Сысерти, сразу определил менингококк. Нужно было везти его в инфекционное отделение ГКБ № 40 в Екатеринбурге. Но этого не произошло. Как я понял, была проблема со службой, которая должна была этим заниматься, - рассказывал отец парня Рамиль.

Ранее стало известно, что число заразившихся достигло десяти.