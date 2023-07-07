Екатеринбуржцу грозит реальный срок за кражу из алкомеркета

На рецидивиста возбудили уголовное дело за кражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга пришел в алкомаркет и вынес из него спиртное. Теперь мужчине грозит реальный срок за кражу. Об этом сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Инцидент произошел в августе 2022 года. Утром екатеринбуржец пришел в магазин, где продают алкоголь. Там мужчина взял продукции на шесть тысяч рублей и скрылся.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал магазина и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника. В результате сыщикам удалось установить личность подозреваемого и задержать, - рассказали в полиции.

Вором спиртного оказался 37-летний екатреинбуржец. Ранее он уже был судим за кражи, угон и мошенничество. По предварительной информации, мужчина продал украденное, а деньги потратил на собственные нужды.

На рецидивиста возбудили уголовное дело за кражу. Свердловчанину грозит до двух лет колонии. На данный момент сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к другим схожим преступлениям. МВД ведет расследование.

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