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НовостиПроисшествия7 июля 2023 15:47

Екатеринбуржцу грозит реальный срок за кражу из алкомеркета

Мужчина вынес из магазина спиртное на шесть тысяч рублей
Дарья ЧИПУРИНА
На рецидивиста возбудили уголовное дело за кражу

На рецидивиста возбудили уголовное дело за кражу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга пришел в алкомаркет и вынес из него спиртное. Теперь мужчине грозит реальный срок за кражу. Об этом сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Инцидент произошел в августе 2022 года. Утром екатеринбуржец пришел в магазин, где продают алкоголь. Там мужчина взял продукции на шесть тысяч рублей и скрылся.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал магазина и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника. В результате сыщикам удалось установить личность подозреваемого и задержать, - рассказали в полиции.

Вором спиртного оказался 37-летний екатреинбуржец. Ранее он уже был судим за кражи, угон и мошенничество. По предварительной информации, мужчина продал украденное, а деньги потратил на собственные нужды.

На рецидивиста возбудили уголовное дело за кражу. Свердловчанину грозит до двух лет колонии. На данный момент сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к другим схожим преступлениям. МВД ведет расследование.

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