Пожилая женщина погибла на месте от полученных травм. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге женщина на Kia насмерть сбила пенсионерку. Авария произошла днем 7 июля на Амундсена, 53. Об этом сообщили в Отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

По предварительным данным, женщина-водитель на Kia Ceed во дворе дома, сдавая назад, наехала на 82-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина скончалась на месте от полученных травм.

- Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что автомашиной Kia Ceed, управляла 35-летний женщина со стажем вождения 17 лет, - отметили в ГИБДД.

Автоинспекторы провели процессуальные действия. По факту аварии проводится расследование.

Напомним, вечером 5 июля, в районе ЕКАД произошла смертельная авария. При столкновении погибли два человека.

По сообщениям очевидцев, автомобили столкнулись на полосе одностороннего движения. При этом, полосы для движения были разделены барьерами. Как уверяют свидетели столкновения, водитель Lada ехал по полосе встречного движения.

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