На завершение строительства екатеринбургской гимназии №40 выделили 323 млн рублей

Выделить дополнительные средства на ремонт гимназии решил Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

На завершение строительства екатеринбургской гимназии №40 выделили 323 миллиона рублей. Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- Мы направили Екатеринбургу несколько субсидий на опережающее финансирование в 2023 году объектов образовательной и транспортной инфраструктуры. В том числе на участки улиц, которые строятся по программе «Стимул» в районах комплексной жилой застройки в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда, – пояснил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Здание учреждения начали отстраивать по поручению президента России Владимира Путина. Палнируется, что гимназия сможет вместить 1025 учеников. Открытие ее пройдет 1 сентября 2023 года. По данным на 7 июля, строители ведут отделку внутренних помещений и благоустройство территорий.

В школе разместили актовый зал на 430 мест, коворкинг, медиазону, три спортзала и предметные классы с новой аппаратурой. Также на крыше гимназии оборудуют место для прогулок.

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