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НовостиОбщество7 июля 2023 14:45

На завершение строительства екатеринбургской гимназии №40 выделили 323 млн рублей

Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Дарья ЧИПУРИНА
Выделить дополнительные средства на ремонт гимназии решил Евгений Куйвашев

Выделить дополнительные средства на ремонт гимназии решил Евгений Куйвашев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На завершение строительства екатеринбургской гимназии №40 выделили 323 миллиона рублей. Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- Мы направили Екатеринбургу несколько субсидий на опережающее финансирование в 2023 году объектов образовательной и транспортной инфраструктуры. В том числе на участки улиц, которые строятся по программе «Стимул» в районах комплексной жилой застройки в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда, – пояснил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Здание учреждения начали отстраивать по поручению президента России Владимира Путина. Палнируется, что гимназия сможет вместить 1025 учеников. Открытие ее пройдет 1 сентября 2023 года. По данным на 7 июля, строители ведут отделку внутренних помещений и благоустройство территорий.

В школе разместили актовый зал на 430 мест, коворкинг, медиазону, три спортзала и предметные классы с новой аппаратурой. Также на крыше гимназии оборудуют место для прогулок.

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