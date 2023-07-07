Житель Новоуральска взял кредит в 3 миллиона и отдал деньги мошенникам

Сейчас сотрудники полиции пытаются найти аферистов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Новоуральска взял кредит почти в три миллиона и отдал деньги мошенникам. Аферисты представились мужчине сотрудниками банка. Об этом сообщили в МУ МВД России по ЗАТО городу Новоуральск и поселку Уральский.
В дежурную часть обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что стаж жертвой мошенников. Они выдавали себя за работников одного из ведущих банков страны.
- В ходе телефонного разговора лжесотрудник заявил о том, что на имя потерпевшего оформляются кредиты в разных банках, уведомил о возбуждении уголовного дела по данному факту и убедил в необходимости помочь выявить гражданина, допустившего утечку личных данных потерпевшего, по которым в настоящее время мошенниками и оформляются кредиты, - рассказали в полиции.
Свердловчанин был уверен, что выполняет условия сотрудников банка, и таким образом пытается обезопасить себя от действий мошенников. Мужчина получил два займа в разных банках. Общая их сумма составила 2,9 миллиона рублей. Сейчас сотрудники полиции пытаются найти аферистов.
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