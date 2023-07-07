Автобусы №42, 056, 083 будут ходить по-другому Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 9 июля по 1 ноября в Екатеринбурге изменится схема движения автобусов № 42, 056, 083. Это связано со строительными работами на улице Рощинской. Маршруты автобусов №42 и 083 будут направлены по улицам: Молодогвардейцев, Яблоневая, Якутская и дальше по маршруту в оба направления. Автобус №056 будет проезжать по Молодогвардейцев, Яблоневой, Якутской и Алтайской.

- Для улучшения транспортной доступности жителей организованы временные остановочные пункты, - сообщает пресс-служба мэрии.

Временные остановки будут на перекрестках улиц Молодогвардейцев-Дунайская и Яблоневая-Патриотов.

Ранее мы рассказывали о том, как изменят маршруты некоторых троллейбусов, автобусов и трамваев, а некоторые отменят. Эти нововведения будут действовать в ближайшие три года.