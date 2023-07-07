Житель Екатеринбурга оскорбился, заплатив за арбуз 800 рублей

Мужчина хотел приобрети арбуз за 179 рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

Житель Екатеринбурга заплатил за арбуз 800 рублей и оскорбился. Мужчина не рассчитывал отдать так много за сладкий плод. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

- Екатеринбуржец через мобильное приложение оформил заказ на покупку арбуза весом в пять килограмм за 179,99 рубля из продуктового магазина. После получения заказа он обнаружил, что стоимость арбуза «выросла» до 819,42 рублей, - рассказали в ведомстве.

В этот же день мужчина заметил разницу в цене и обратился в службу поддержки сервиса. Однако ответа от представителей приложения так и не получилось.

Тогда покупатель был вынужден обратиться за помощью в Консультационный центр для потребителей. Там екатринбуржцу помогли составить претензию. В дальнейшем ее удовлетворили представители сервиса. Разница в цене вернулась покупателю.

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