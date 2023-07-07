В Екатеринбурге трактора в шляпах «станцевали» на ярмарке-фестивале

Шоу тракторов прошло в рамках ярмарки-фестиваля белорусских товаров, которая проходит на площадке рядом с ТЦ «Мега» с 7 по 11 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошло танцевальное шоу тракторов BELARUS. Машины были стилизованы под белорусских девушек с венками и парней в соломенных шляпах, а также под русских девушек в кокошниках и юношей в кепках. Трактора «танцевали» на площадке возле ТЦ «Мега».

В Екатеринбурге прошло танцевальное шоу тракторов BELARUS Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Танец ставиться не машинам, а людям, – рассказывает о тонкостях постановки танца хореограф дворца культуры Минского тракторного завода Инна Холопова. – Сначала мы придумывается рисунок танца, в нашем случае, за основу взяли модели Русских и Белорусских народных танцев. Затем репетируем сам танец. Для водителей важно сначала понять схему и интервалы движения, поэтому первые две недели они репетируют без тракторов, заучивают движения и только потом садятся за руль и повторяют выученное.

Для водителей важно сначала понять схему и интервалы движения, поэтому первые две недели они репетируют без тракторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шоу тракторов прошло в рамках ярмарки-фестиваля белорусских товаров, которая проходит на площадке рядом с ТЦ «Мега» с 7 по 11 июля. Гости смогут попробовать национальные белорусские блюда и напитки, купить продукты, сувениры, посуду, игрушки, косметику и одежду, посетить мастер-классы по соломоплетению и изготовлению изделий из глины.