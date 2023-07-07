Управляющего лесопилкой в Сосьве оставили под стражей

Газанфара Мамедова обвиняют по трем статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управляющего лесопилкой в Сосьве вновь оставили под стражей. Газанфар Мамедов останется в СИЗО до 26 октября. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.

- Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Газанфара Мамедова на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 20 июня 2023 года, которым Мамедову, продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 26 октября 2023 года, - рассказали в суде.

Однако постановление суда первой инстанции осталось без изменений. Напомним, в мае 2023 года мужчина уже подавал апелляционную жалобу. Тогда постановление также осталось без изменений.

Газанфара Мамедова обвиняют по трем статьям: 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек», 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», 293 УК РФ «Халатность». По одной из версии следствия, именно с лесопилки Мамедова пошел пожар, уничтоживший больше сотни домов в Сосьве.

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