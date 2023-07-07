В Верхней Пышме коммунальщики заплатят за поврежденную машину

Коммунальщики заплатят за упавшее дерево Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальщики Верхней Пышмы заплатят более 155 тысяч рублей за поврежденный деревом автомобиль «KIA RIO». Из-за отсутствия мер по уходу и контроля за содержанием – дерево упало на машину. Стоимость ремонта авто составила 144 тысячи рублей, за экспертизу девушка отдала еще 7 тысяч и на оплату госпошлины потратила 4 тысячи рублей.

Коммунальная служба, на территории которой произошел инцидент, попыталась оспорить решение Верхнепышминского суда о выплате ущерба, однако Свердловский областной суд с жалобой не согласился.

- Согласно ответу на судебный запрос специалиста уральского гидрометеоцентра в день падения дерева не было ветра, скорость которого превышала бы 25 м/с, - сообщает в социальных сетях Свердловский областной суд.

Это произошло еще в мае прошлого года во дворе дома на улице Петрова, дерево упало рано утром.

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