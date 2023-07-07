На участке дороги установят дорожные знаки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге перекроют движение по улице Сурикова. Ограничения будут действовать с 24 июля по 15 августа. Об этом сообщили в администрации города.

Участок от улицы Авиационной до улицы Николая Островского будет не доступен для транспорта. На месте будут вести строительные работы: рабочие будут выводить дождевую канализацию для объекта капитального строительства.

- На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели, - отметили в мэрии.

Движение машин направят по ближайшим улицам: Авиационной, Серова и Николая Островского. Работы не поваляют на схему общественного транспорта данные ограничения.

- Руководство компании просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуется восстановить элементы благоустройства, - добавили в администрации.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru