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НовостиОбщество7 июля 2023 12:22

В Екатеринбурге перекроют движение по улице Сурикова

На участке дороги будут строить дождевую канализацию
Дарья ЧИПУРИНА
На участке дороги установят дорожные знаки

На участке дороги установят дорожные знаки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге перекроют движение по улице Сурикова. Ограничения будут действовать с 24 июля по 15 августа. Об этом сообщили в администрации города.

Участок от улицы Авиационной до улицы Николая Островского будет не доступен для транспорта. На месте будут вести строительные работы: рабочие будут выводить дождевую канализацию для объекта капитального строительства.

- На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели, - отметили в мэрии.

Движение машин направят по ближайшим улицам: Авиационной, Серова и Николая Островского. Работы не поваляют на схему общественного транспорта данные ограничения.

- Руководство компании просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуется восстановить элементы благоустройства, - добавили в администрации.

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