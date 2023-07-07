Вместо трамвая запустят автобус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трамвай между Екатеринбургом и Верхней Пышмой перестанет курсировать. Маршрут отменят с 15 июля до 13 августа. Об этом порталу Е1 сообщил источник в транспортной сфере.

Причиной временной отмены маршрута стала врезка путей, которые будут вести к новому депо. На замену «Львятам» предложили автобусный маршрут №333А. На данный момент идут поиски подрядчика.

- Временное закрытие движения предусмотрено проектом производства работ, в рамках которого будет осуществлен монтаж въезда/выезда из депо, переустройство контактной сети, монтаж стрелочных переводов, - рассказали на предприятии «Верхнепышминский трамвай».

На участке будет понижен уровень пути основной линии на участке больше 300 метров. Это сделают для удобства автомобилистов при переезде въезда в депо.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru